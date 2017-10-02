Держбюджет України вийшов у плюс майже на 39 мільярдів

Державний бюджет України за січень-серпень 2017 року виконано з профіцитом на рівні 38,470 млрд грн проти 42,936 млрд грн дефіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи держбюджету за цей період становили 527,589 млрд грн, витрати - 489,077 млрд грн.

Згідно з наведеними даними, зведений бюджет України за січень-серпень 2017 року виконано з профіцитом на рівні 68,645 млрд грн проти 11,288 млрд грн дефіциту за аналогічний період 2016 року.

Доходи зведеного бюджету за цей період становили 667,157 млрд грн, витрати - 598,288 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками 2016 року становив 70,130 млрд грн, або 2,9% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік з коригуваннями передбачає доходи в розмірі 771 млрд грн, витрати - 841 млрд грн, граничний рівень дефіциту - 77,5 млрд грн, або 3% ВВП.