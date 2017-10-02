Нацбанк назвав причини падіння гривні у вересні

Національна валюта України за місяць станом на 29 вересня подешевшала до долара США за офіційним курсом на 3,7%.

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Як зазначається у макроекономічному і монетарному огляді Національного банку за вересень, порівняно з початком року вартість гривні до долара залишається вищою на 2,5%.

«Девальваційний тиск на гривню у вересні головним чином носив сезонний характер, викликаний традиційним зростанням попиту на іноземну валюту з боку нафто- і газотрейдерів, який посилювався помірним зростанням цін на нафту на світовому ринку», - говориться в огляді.

Крім того, як зазначив НБУ, відбулося зменшення обсягів пропозиції готівкової валюти з боку населення за одночасного зростання попиту на неї, що значною мірою також пояснюється сезонним погіршенням курсових очікувань населення.

Як повідомляв УНІАН, підвищений попит на валюту на міжбанківському валютному ринку України з кінця серпня 2017 року змусив НБУ після майже двомісячної перерви практично щотижня виходити на міжбанк з інтервенціями, під час яких регулятор продав банкам майже 166 млн дол.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку сьогодні на 11.00 встановився на рівні 26,6718 грн/дол.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.