Гривня почала другий місяць осені зниженням до долара

У понеділок, 2 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,65/26,68 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 31,2977/31,3329 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4606/0,4617 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 26,6686 грн/дол., Учасники ринку на цей час уклали 138 угод на суму 61,94 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 29 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,60/26,63 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,46/31,50 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4541/0,4547 грн/рубль.