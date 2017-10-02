Держборг України зріс до 76,6 мільярда доларів

Державний і гарантований державою борг України за серпень 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 0,5 млрд дол., або на 0,7%, - до 76,56 млрд дол. США станом на 31 серпня.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період скоротилася на 12,82 млрд грн, або на 0,7%, - до 1,958 трлн грн.

Згідно з наведеними даними, з початку року - за січень-серпень - державний і гарантований державою борг зріс на 7,9% у доларовому еквіваленті, на 1,5% - у гривневому еквіваленті.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України за січень-липень зріс на 7,2% - до 75,01 млрд дол. у доларовому еквіваленті, на 2,1% - до 1,957 трлн грн у гривневому еквіваленті.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає граничний рівень державного та гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 2,296 трлн грн.