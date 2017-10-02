Залишок грошей на рахунку Держказначейства скоротився на 5%

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 жовтня 2017 року становить 60,031 мільярда гривень, що на 3,12 мільярда гривень, або на 4,94%, менше показника на 1 вересня.

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Як повідомляється на сайті Держказначейства, у порівнянні з показником на початок поточного року залишок коштів на ЄКР в червні зріс в 4,21 рази порівняно з аналогічним показником минулого року, а порівняно з 1 жовтня 2016 року - до 4,45 рази.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 вересня 2017 року становить 61,151 мільярда гривень, що є максимальним значенням показника з початку 2003 року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.