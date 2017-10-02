У Житомирі триває голосування за кращі проекти бюджету участі наступного року

У Житомирі триває голосування за кращі проекти бюджету участі, які будуть реалізовані у 2018-му році. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, у Житомирі вже проголосували загалом 445 людей. Голосування розпочалося вчора, продовжується сьогодні і триватиме до 10 жовтня.

«Бюджет участі – це демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету. Для нас це - своєрідний індикатор того, що потрібно людям», -прокоментував сьогодні цей проект заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов, якийтакож прголосував за бюджету участі.

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Як повідомляв УНІАН, цьогоріч у Житомирі виберуть одночасно 5 найкращих проектів з-поміж 60 поданих жителями міста. Переможців буде визначено 14 жовтня за кількістю отриманих голосів серед проектів.

Бюджет участі – це можливість для мешканців міста самостійно визначити, на що саме варто спрямувати бюджетні кошти.