Нацбанк зміцнив офіційну гривню до євро, але опустив до долара

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2665,4606 (2 жовтня – 2657,8496)

100 EUR – 3130,3169 (2 жовтня – 3137,8572)

10 RUR – 4,6105 (2 жовтня – 4,5812)

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Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,60/26,63 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,24/31,28 гривні/євро, відносно до російського рубля – на рівні 0,4541/0,4547 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6546 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 542 угоди на суму 303,22 мільйона доларів.