Щомісяця Житомирщина економить до 3 мільйона гривень завдяки системі Prozorro

Щомісяця Житомирщина економить 2-3 млн грн завдяки системі Prozorro. Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це заявив голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

«Економити 2-3 мільйони щомісяця – це результат відкритих і прозорих закупівель. Вважаю, що вже нікому не потрібно доводити, що ця система необхідна і працює. Крім економії коштів, маємо і позитив щодо відкритості – сьогодні кожен бажаючий може бачити, що і за скільки закуповує установа. А, як всі ми розуміємо, громадськість – найкращий контролер», – зазначив Гундич.

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За інформацією департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації, загальна сума зекономлених коштів з початку використання електронних торгів складає 37 млн грн.

Так, за серпень цього року завдяки використанню системи Prozorro установам області вдалося зекономити майже 2 млн грн. Станом на 1 вересня, установи області на електронних торговельних майданчиках розмістили та успішно завершили 5 тис. 939 закупівель на суму 217,9 млн грн.