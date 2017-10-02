Fitch прогнозує зростання ВВП України в 2017-2018 роках на 2-3%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує зростання реального ВВП України в 2017-2018 роках на 2-3%.

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Як говориться в повідомленні агентства, показники багатства України по міжнародним стандартам залишаються слабкими, хоча економіка країни продемонструвала деяке відновлення, показавши зростання в 2016 році на 2,2% після падіння в 2015 році на 9,9%.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в другому кварталі 2017 року в річному вираженні виріс на 2,3%, у першому кварталі - на 2,5%.

У 2016 році ВВП України зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за останні 4 роки.

За прогнозами Національного банку, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,6%.

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2%.