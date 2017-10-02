Товарообіг між Україною та Австралією зріс майже на 60%

Товарообіг між Україною і Австралією в січні-липні 2017 року виріс на 56,3% - до 112,93 мільйона доларів, з яких український експорт склав 7,82 мільйона доларів (+53,8%), а імпорт австралійських товарів - 105,11 мільйона доларів (+56,5%).

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Про це повідомила прес-служба уряду, за результатами зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з президентом Сенату Австралії Стівеном Перрі.

"За 7 місяців 2017 року товарообіг між Україною та Австралією зріс до 112,93 мільйона доларів США", - йдеться в повідомленні.

При цьому прес-служба зазначила, що Гройсман закликав австралійську сторону до поглиблення взаємовигідного співробітництва.

"Географічно ми знаходимося далеко, але в цей історичний період ми можемо поглибити наші відносини. Хочу підтвердити наше бажання поглиблювати дипломатичні і політичні зв'язки, а також активізувати наше економічне співробітництво. Переконаний, нам необхідно шукати механізми співпраці в економічній сфері, так як потенціал, який ми маємо сьогодні в двосторонній торгівлі, набагато більше, ніж ми маємо реальні цифри", - підкреслив прем'єр.

Зокрема, Україна зацікавлена розвивати співробітництво в нафтогазовій, металургійної, хімічної, енергетичної, автомобільній промисловості і в області інфраструктури, а також готова запропонувати проекти модернізації виробничих процесів в різних галузях і обговорити можливості поставок сільськогосподарської та харчової продукції в Австралію.

Довідка УНІАН. За інформацією українського уряду, Австралія зацікавлена інвестувати в оптову і роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів, професійну, наукову та технічну діяльність, інформаційні технології та телекомунікації. Україна представляє інтерес також з урахуванням близькості до ЄС та існування Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Окремий напрямок співпраці - можливість організації постачання енергоносіїв, зокрема вугілля, в Україну.

Австралія надає цільову підтримку постраждалим українським регіонам в рамках програми Direct Aid Program - це програма малих грантів уряду Австралії, яка охоплює ряд галузей, зокрема підтримку людей з обмеженими можливостями. За інформацією Союзу українських організацій Австралії, в цій країні проживає до 38 тисяч українців.