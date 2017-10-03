Пенсії з 1 жовтня можуть зрости вище запланованого рівня

Мінімальний розмір пенсії в Україні з 1 жовтня 2017 року може зрости до 1 452 гривень, а не до 1 373 гривень, як планувалося раніше, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра України Павла Розенко в Twitter.

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"Сьогодні (2 жовтня - УНІАН) на нараді з народними депутатами, з керівниками фракцій, на якому обговорювалася пенсійна реформа, було прийнято ще одне важливе рішення: що ми готові, і маємо для цього ресурс, щоб з 1 жовтня мінімальний розмір пенсії зріс не до 1 373 гривень, як планувалося раніше, а щоб мінімальний розмір пенсії зріс до 1 452 гривень", - повідомив віце-прем'єр-міністр ввечері 2 жовтня в ефірі одного з радіоканалів. Як повідомляє Урядовий портал, Розенко додав, що підвищення пенсійних виплат стане можливим у разі прийняття Верховною Радою пенсійної реформи.

"Тобто, мінімальна пенсія може вирости не на 60 гривень, а на 140. А це означає, що 8 мільйонів пенсіонерів, розмір пенсії яких залежить від мінімальної, отримають більш істотне підвищення", - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, середній розмір пенсії в Україні у вересні 2017 року склав 1 886,78 гривні.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав Верховну Раду 3 жовтня розглянути і прийняти пенсійну реформу.

У рамках реформи уряд планує провести підвищення пенсій на суму від 200 до 1000 гривень, запровадити механізм індексації відповідно до інфляції і зростанням зарплат.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, підвищення пенсій шляхом їх осучаснення у комплексі з проведенням системних змін, які відновлюють функціонування пенсійної програми, є на сьогоднішній день єдиним варіантом для виходу з кризи, і першим кроком на шляху належного грошового забезпечення пенсіонерів.

Міжнародний валютний фонд раніше заявляв, що ухвалення пенсійної реформи є критично важливим для виділення Україні наступного траншу.