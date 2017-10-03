Український експорт в США зріс в 2,2 раза - Кубів

Український експорт в США в січні-липні 2017 року зріс в 2,2 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року та становить 471 мільйон доларів.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter з посиланням на слова міністра Степана Кубіва в ході сьомого засідання Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій.

"За сім місяців 2017 року експорт з України в США зріс в 2,2 рази - до 471 мільйона доларів", - сказав Кубів.

За його словами, за весь 2016 рік експорт українських товарів до США становить сумарно 426,6 мільйона доларів. При цьому поточного року зростання експорту було досягнуто в тому числі в тому числі за рахунок збільшення поставок чорних металів - в 2,4 раза.

Пізніше Кубів повідомив на своїй сторінці в Facebook, що перспективними сферами співробітництва України та США є енергетика, промисловість та агропромисловий комплекс.

"Найбільш перспективним є наша співпраця в енергетиці, включаючи можливості приватизації, а також взаємодія в торгівлі в рамках СОТ, співробітництво в промисловості. Враховуючи популярність української аграрної продукції на ринку США, ми обговорили розширення інвестиційного співробітництва в АПК. Американські колеги дуже позитивно налаштовані на спільні проекти, відзначають успіхи в реформах, зокрема дерегуляції, поліпшення інвестиційного клімату в Україні", - написав Кубів.

У свою чергу, як повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter, торговий представник України Наталія Микольська зазначила, що США є ринком у фокусі експортної стратегії, виходячи з якої Україна "недоторговывает" з цією країною на 1,9 мільярда доларів.

"США - ринок у фокусі для українського експорту. Ми «недоторговываем» на суму 1,9 мільярда доларів", - сказала Микольська.

Як повідомляв УНІАН, український бізнес має можливість користуватися Генеральною системою преференцій США, в рамках якої передбачено безмитний експорт близько 5000 видів товарів.