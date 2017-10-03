Податок на хабарі в Україні: фантастика чи реальність (відео)

Коли це вводилося в Україні, то мова йшла про додаткову кримінальну відповідальність для тих, хто бере хабар. І поки деякі відхрещуються від мільйонів, є посадові особи, які вже готові ділитися з народом. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроши".

"Фактично, чоловік, який отримав хабар, як правило, він не декларує його у своїй податковій декларації і потім, коли людину залучають до кримінальної відповідальності за хабарництво, додатково завжди такій людині можна пред'явити обвинувачення в ухилянні від сплати податків", - говорить адвокат Михайло Ілляшев.

Україна не перша країна, яка намагалася легалізувати хабарництво. Наприклад, в Угорщині ще 10 років тому велися подібні дискусії. Але якщо сусідам нічого не вдалося, то в Україні ця норма працювала ще в 2012 році. Так, кандидат економічних наук Людмила Олейнікова навіть знайшла вироки, де чиновників зобов'язували сплатити податок на хабар. Ці посадовці були звільнені з посад і були зобов'язані сплатити податок у розмірі 15% від суми хабара.

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Адвокат пояснив, що така стаття зараз буде застосовуватися, коли хабарництво задокументовано, потім воно встановлено, а якщо спіймали на "гарячому", то завжди людина може сказати, що ще не настав термін сплати податків.

Активіст Віталій Шабунін вважає, що вважає, що є ще одна причина, через яку чиновники, навіть ті, кого зловили на "гарячому", не поспішають вносити хабар в декларації.

"За несплату податків у в'язницю не саджають, немає такої санкції в статті, а ось за хабар садять у в'язницю", - заявив він. На його думку, про це почнуть думати, коли почнуть "саджати за хабарі".

Раніше повідомлялося, що ГПУ затримала двох суддів, які намагалися дати хабар керівнику САП Назару Холодницкому в $300 тисяч.