Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України цього року на 2%

Світовий банк зберіг прогноз зростання української економіки в 2017 році на 2%, як і прогнозував раніше.

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"Ми прогнозуємо зростання 2% на 2017 рік", - повідомила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен в ході презентації нового макроекономічного прогнозу для України.

Разом з тим, вона зазначила, що 2% зростання - недостатньо для України, щоб підвищити стандарти життя українців до докризового рівня.

За словами представника Світового банку, реалізація пакету реформ, включаючи земельну, пенсійну, а також реформи освіти та охорони здоров'я, підвищення адресності житлово-комунальних субсидій, дозволять Україні вийти на 4% економічного зростання і більше, тоді як зволікання з цими реформами становить ризик рецесії.

Згідно з матеріалами Світового банку, в 2018 році очікується зростання економіки України на 3,5%, в 2019 і 2020 роках – по 4%.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в другому кварталі 2017 року в річному вираженні зріс на 2,3%, у першому кварталі - на 2,5%.

У 2016 році ВВП України зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за останні 4 роки.

За прогнозами Нацбанку, зростання ВВП України в 2017 році становитиме 1,6%, тоді як в уряді прогнозують зростання на 1,8%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання економіки України поточного року на 2%.