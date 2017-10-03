Світовий банк прогнозує зростання дефіциту держбюджету України

Світовий банк прогнозує збільшення дефіциту державного бюджету України в поточному році до 3,5% ВВП з 3% за підсумками 2016 року в результаті підвищення заробітних плат і соціальних стандартів.

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"Ми прогнозуємо, що фіскальний дефіцит 3,5% ВВП через підвищення зарплат в державному секторі і витрат на соціальні програми", - заявив провідний економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Фарук Хан в ході презентації оновленого прогнозу для України.

При цьому у Всесвітній банку зазначили, що такий дефіцит буде вище за цільовий показник за програмою з Міжнародним валютним фондом.

За оцінками Світового банку, для України важливо скоротити дефіцит держбюджету за рахунок проведення пенсійної реформи, підвищення адресності субсидій, реформи освіти і охорони здоров'я.

Як наголошується в матеріалах СБ, у 2018 році очікується скорочення дефіциту держбюджету до 2,5%, у 2019 році - до 2,4%, у 2020 році - до 2,2% ВВП.

Державний і гарантований державою борг, за прогнозами Світового банку, скоротиться з 85,2% ВВП у поточному році до 85,1% у 2018-му, до 78,9% у 2019-му і до 73,4% ВВП у 2020 році.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками 2016 року становив 70,130 млрд грн, або 2,9% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік з коригуваннями передбачає доходи в розмірі 771 млрд грн, витрати - 841 млрд грн, граничний рівень дефіциту - 77,5 млрд грн, або 3% ВВП.

Кабінет міністрів України закладає в проект держбюджету-2018 підвищення мінімальної заробітної плати на 500 грн - до 3,723 тис. грн.