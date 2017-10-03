Гривня поступилася долару ще 10 копійками

У вівторок, 3 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,70/26,73 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,32/31,36 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4606 / 0,4617 грн / рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,7009 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 210 угод на суму 108,26 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 2 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,60/26,63 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,24/31,28 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4541/0,4547 грн/рубль.