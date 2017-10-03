Світовий банк оцінив зростання ВВП України у першому півріччі в 2,4%
У Світовому банку вважають, що зростання реального ВВП України в першому півріччі 2017 року становить 2,4%.
Зростання реального ВВП України в першому півріччі 2017 року склав 2,4%, вважають у Світовому банку.
Читайте такожСвітовий банк прогнозує зростання дефіциту держбюджету України
"Економіка зросла на 2,4% протягом першого півріччя", - повідомила економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач в ході презентації нового прогнозу для України.
Раніше Світовий банк зберіг прогноз зростання української економіки в 2017 році на 2%, проте, за оцінками інвестора, таке зростання є недостатнім для підвищення рівня життя в Україні, і щоб уникнути рецесії, потрібно прискорити земельну та пенсійну реформи, а також реформи освіти і охорони здоров'я, підвищити адресність житлово-комунальних субсидій.
Як повідомляв УНІАН, ВВП України в другому кварталі 2017 року в річному вираженні зріс на 2,3%, у першому кварталі - на 2,5%.
У 2016 році ВВП України зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за останні 4 роки.
За прогнозами Національного банку, зростання ВВП України в 2017 році становитиме 1,6%, тоді як в уряді прогнозують зростання на 1,8%.
Міжнародний валютний фонд очікує зростання економіки України цього року на 2%.