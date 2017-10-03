Після реформи соціальна пенсія в Україні зросте на 423 гривні

У результаті ухвалення пенсійної реформи соціальна пенсія в Україні збільшиться майже на 423 грн і становитиме 1,373 тис. грн.

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Про це повідомила голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денисова під час пленарного засідання Верховної Ради.

«Багато років майже 1 мільйон наших громадян, якщо вони не мали належного стажу або ж з інших причин, отримували пенсію 940 грн, а цим законом вона змінюється майже на 423 грн. Вони отримуватимуть не менш ніж 1 373 грн », - сказала Денисова.

Голова комітету повідомила, що з 1 жовтня, згідно із законопроектом, відбудеться осучаснення розміру пенсій, виходячи із заробітної плати 3 764 грн 60 коп. (середня базова заробітна плата для розрахунку пенсії - УНІАН). За словами Денисової, це майже в три рази більше, ніж було.

«Планувалося з 1 жовтня здійснити перерахунок пенсій із використанням прожиткового мінімуму 1 312 грн. За пропозицією фракції Олега Ляшка враховано показник на рівні 1 452 грн, а це вже не на 61 грн більше, як планувалося, а майже на 140. І це тільки мінімум, який відповідно до цього закону відбудеться», - сказала Денисова.

Як повідомляв УНІАН, депутати підтримали пропозицію голови Верховної Ради Андрія Парубія працювати сьогодні без перерви з 14.00 до 16.00, і працювати на вечірньому засіданні до завершення розгляду пенсійної реформи.

Верховна Рада 13 липня 2017 року прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. В рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій на суму від 200 до 1000 грн, ввести механізм індексації відповідно до інфляції та зростання зарплат.