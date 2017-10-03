Світовий банк очікує інфляцію в Україні цього року на рівні 10%

Світовий банк прогнозує уповільнення інфляції в Україні у 2017 році до 10%, як і прогнозував раніше.

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«Ми очікуємо, що індекс споживчих цін становитиме 10%», - повідомила економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач під час презентації нового прогнозу для України.

Згідно з матеріалами Світового банку, в 2018 році очікується уповільнення інфляції до 7%, в 2019 році - до 6,5%, у 2020 році - до 6% на кінець року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня в Нацбанку заявили, що рівень інфляції в Україні на кінець 2017 року може виявитися вищим за поточний прогноз Національного банку України на рівні 9,1%, що може змусити регулятора застосовувати більш жорстку монетарну політику.

За даними Державної служби статистики, в Україні у серпні щодо липня зафіксована дефляція на рівні 0,1%, в той час як інфляція в річному вираженні зросла до 16,2%.