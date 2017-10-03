Держбюджет України перевиконано по доходах на 6,4% – Держказначейство

Державний бюджет України в січні-вересні 2017 року отримав 550,623 мільярда гривень доходів, що на 6,4% більше бюджетного розпису на цей період.

Читайте такожДержборг України зріс до 76,6 мільярда доларів

Згідно з даними на сайті Державної казначейської служби України, надходження до держбюджету за цей період на 43,7% вище показника за аналогічний період 2016 року.

Зокрема, у вересні держбюджет отримав 58,099 мільярда гривень доходів, що на 0,9% нижче бюджетного розпису на цей місяць, але на 25,3% вище показника за вересень 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за січень-серпень 2017 року виконаний з профіцитом на рівні 38,470 мільярда гривень проти 42,936 мільярди гривень дефіциту за аналогічний період попереднього року.