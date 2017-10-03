Фіскальна служба назвала суму заборгованості з відшкодування ПДВ

16:38, 03 жовтня 2017
Фінанси
24

Держказначейство у січні-вересні збільшило відшкодування ПДВ на 37,5%.

У вересні платникам податків було відшкодовано 9,7 млрд грн / фото bank.gov.ua

Державна казначейська служба в січні-вересні 2017 року збільшила відшкодування з податку на додану вартість на 37,5%, або на 23,9 млрд грн, до 87,6 млрд грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Читайте такожДанилюк пообіцяв, що уряд не буде підвищувати податки в 2018 році

Згідно з повідомленням, у вересні платникам податків було відшкодовано 9,7 млрд грн.

У прес-службі зазначили, що з початку впровадження електронного реєстру автоматичного відшкодування ПДВ, з 1 квітня 2017 року, заборгованість з відшкодування цього податку скорочена на 94%, або на 14,37 млрд грн. Зокрема, на початок квітня - на момент запуску системи автоматичного відшкодування ПДВ - загальна заборгованість становила 15,3 млрд грн, а на 1 жовтня цей показник вже становив 0,93 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, платникам податків у січні-серпні було відшкодовано 77,9 млрд грн, що на 43,1%, або на 23,5 млрд грн, що перевищує показник за відповідний період минулого року.

За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 млрд грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #відшкодування ПДВ#борги з ПДВ