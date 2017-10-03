Фіскальна служба назвала суму заборгованості з відшкодування ПДВ

Державна казначейська служба в січні-вересні 2017 року збільшила відшкодування з податку на додану вартість на 37,5%, або на 23,9 млрд грн, до 87,6 млрд грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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Згідно з повідомленням, у вересні платникам податків було відшкодовано 9,7 млрд грн.

У прес-службі зазначили, що з початку впровадження електронного реєстру автоматичного відшкодування ПДВ, з 1 квітня 2017 року, заборгованість з відшкодування цього податку скорочена на 94%, або на 14,37 млрд грн. Зокрема, на початок квітня - на момент запуску системи автоматичного відшкодування ПДВ - загальна заборгованість становила 15,3 млрд грн, а на 1 жовтня цей показник вже становив 0,93 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, платникам податків у січні-серпні було відшкодовано 77,9 млрд грн, що на 43,1%, або на 23,5 млрд грн, що перевищує показник за відповідний період минулого року.

За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 млрд грн.