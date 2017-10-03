Нацбанк з початку року купив на міжбанку майже $2 мільярди

Національний банк України в січні-вересні купив на міжбанківському валютному ринку майже 2 млрд дол., говориться в повідомленні на сайті регулятора.

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"Упродовж січня-вересня Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку майже 2 млрд дол. США, зокрема, через інтервенції за формою запиту кращого курсу - 817 млн дол. США", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, за цей період регулятор продав на міжбанківському валютному ринку 546 млн дол. США, зокрема, через інтервенції за формою запиту кращого курсу 93 млн дол. США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 вересня досягли еквівалента 18,035 млрд дол. США, що на 16% вище за показник на початок року і є максимальним показником із початку 2014 року.

За оновленими прогнозами НБУ, рівень міжнародних резервів становитиме 20 млрд дол. на кінець 2017 року і 27,1 млрд дол. на кінець 2018 року.