Світовий банк порадив Україні, як не потрапити в "пастку низького зростання"

Україна потребує невідкладних і швидких реформ, щоб стимулювати економічне зростання і не потрапити в «пастку» низького зростання, вважають у Світовому банку.

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«Це пакет реформ, який дозволить Україні вийти на 4 або більше відсотків економічного зростання. Без цього Україна ризикує потрапити в пастку низького зростання», - заявила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

За її словами, насамперед йдеться про земельну реформу, включаючи створення прозорого ринку землі та скасування мораторію на продаж сільгоспземель вже з 1 січня 2018 року.

Крім того, Кахконен зазначила, що для подальшого зниження фіскальних ризиків потрібне проведення пенсійної реформи в Україні, а також реформи освіти та охорони здоров'я, підвищення адресності житлово-комунальних субсидій.

«Є можливість в Україні прискорити реформи, які готувалися протягом останніх декількох місяців. Це буде стимулювати економічне зростання. В іншому випадку економічні ризики зростуть, і Україна увійде в стадію низького економічного зростання і буде відставати від своїх сусідів ще більше», - додала Кахконен.

Згідно з матеріалами Світового банку, також пакет реформ для прискорення економічного зростання повинен включати перетворення у фінансовій сфері, боротьбу з корупцією і приватизацію, що стимулюватиме зростання інвестицій і продуктивності економіки.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк зберіг прогноз зростання української економіки в 2017 році на 2%, проте назвав таке зростання недостатнім для підвищення рівня життя в Україні і закликав, щоб уникнути рецесії прискорити земельну реформу та інші перетворення, покликані скоротити бюджетний дефіцит.

За прогнозами Національного банку, зростання ВВП України в 2017 році становитиме 1,6%, в той час як в уряді прогнозують зростання на 1,8%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання економіки України в поточному році на 2%.