Рада прийняла пенсійну реформу: яких змін очікувати українцям

Верховна Рада України ухвалила закон про пенсійну реформу, який вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн з жовтня.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту №6614 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» проголосувало 288 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Закон передбачає введення автоматичної норми про щорічну індексацію (перерахунок) пенсій для захисту від інфляції: з урахуванням фінансових можливостей солідарної системи, але не менше ніж на 50% зростання середньомісячних зарплат за три роки і на 50% індексу споживчих цін.

Закон не передбачає підвищення пенсійного віку, але вводить вимоги до страхового стажу. Так, для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менш ніж 15 років - у 65 років. Водночас, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Розмір допомоги визначатиметься, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу.

Один рік стажу коштує 16 896 грн. Можна купити до п'яти років стажу, п'ять років обійдуться в 84 480 грн.

Закон передбачає скасування спеціальних пенсій для держслужбовців, суддів, науковців та інших категорій. Всі вони переводяться на загальну систему нарахування пенсій. Крім того, скасовується право на призначення пенсії за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, прокурорських працівників та інших, які раніше могли виходити на пенсію достроково - за п'ять-десять років до настання пенсійного віку. Виняток зроблено лише для військовослужбовців і співробітників силових органів.

Розмір пенсії кожного громадянина України, відповідно до закону, розраховуватиметься за формулою «Розмір пенсії = Сз × ІКЗ × Кс», де Сз - розмір середньої заробітної плати в Україні за 3 роки перед зверненням за призначенням пенсії, ІКЗ - індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення розміру отримуваної зарплати до середньої зарплати, Кс - коефіцієнт страхового стажу, визначається як множник тривалості років стажу роботи людини на величину оцінки одного року страхового стажу.

Базова середня заробітна плата для розрахунку пенсій становиме 3 764 грн 60 коп, що майже в 3 рази більше, ніж до реформи - 1197 грн.

Коефіцієнт страхового стажу для розрахунку пенсій знижений з 1,35 до 1.

Мінімальний розмір пенсії встановлений на рівні 1452 грн, що на 140 грн більше, ніж було до ухвалення закону.

Також у рамках закону скасовано 15-відсоткове зменшення пенсій для 500 тис. працюючих пенсіонерів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу.

Міжнародний валютний фонд раніше заявляв, що ухвалення пенсійної реформи є критично важливим для виділення Україні наступного траншу.