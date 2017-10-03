Долар та євро дорожчають: Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 4 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2670.4193 (3 жовтня – 2665.4606)

100 EUR – 3138.5438 (3 жовтня – 3130.3169)

10 RUR – 4.6091 (3 жовтня – 4.6105)

У вівторок, 3 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,71/26,73 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,37/31,40 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4541/0,4547 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,7042 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 544 угоди на суму 344,9 млн дол.