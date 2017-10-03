Рада внесла зміни до бюджету у зв'язку з прийняттям пенсійної реформи

Верховна Рада України сьогодні, 3 жовтня, внесла зміни до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям закону про пенсійну реформу.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту №6617 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій" проголосувало 255 депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

«Йдеться про передачу видатків з Пенсійного фонду на державний бюджет у зв'язку з прийняттям цього закону (закону №6614 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» - УНІАН). Цей закон (закон №6617 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій" - УНІАН) дуже необхідний для того, щоб ми розмежували витрати», - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Як повідомляв УНІАН, Рева зазначав, що метою закону №6617 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій" є уточнення положень щодо витрат, які здійснюються з Державного бюджету України, а також щодо покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Сьогодні, 3 жовтня, Верховна Рада України прийняла закон про пенсійну реформу, який вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн з жовтня.