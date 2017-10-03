Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Гефест"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб згідно з рішенням правління Національного банку України прийняв рішення про початок ліквідації банку "Гефест".

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Згідно з повідомленням на сайті фонду, ліквідатором банку на рік до 1 жовтня 2018 року призначений Андрій Курінь.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 2 серпня визнав банк «Гефест» неплатоспроможним за невиконання вимог регулятора щодо докапіталізації до 200 млн грн до 11 липня 2017 року.

За даними НБУ, на 1 квітня банк займав 90-те місце серед 90 працюючих банків за обсягом активів, а власником фінустанови був громадянин України Ігор Кутицький.