Перекладання пільг та субсидій по ЖКГ на місцеві бюджети - значне навантаження на місцеве самоврядування - мер Житомира

Перекладання пільг та субсидій по ЖКГ на місцеві бюджети - значне навантаження на місцеве самоврядування, зазначає мер Житомира Сергій Сухомлин. Як передає кореспондент УНІАН, про це Сухомлин написав сьогодні на своїй сторінці у Facebok

"Донесли зауваження до проекту бюджету на 2018 рік, які були виписані на Асоціації міст України (АМУ)",- написав Житомирський міський голова.

За його даними, члени Бюджетного комітету одноголосно підтримали пропозицію АМУ про неможливість перекладання пільг та субсидій по ЖКГ на місцеві бюджети. Це зніме навантаження на місцеве самоврядування у десятки та сотні мільйонів гривень.

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"Також на Бюджетному комітеті підтримано залишити реверсну дотацію для місцевих бюджетів на рівні минулого року, яка складає 50х50",- зазначає Сухомлин.

За його даними, Міністерством охорони здоров’я було озвучено пропозицію додаткового виділення 2,4 мільярди гривень, щоб закрити дефіцит зарплат для медпрацівників. "У цю суму не враховано підвищення зарплат на 2018 рік. Реальна додаткова сума, яку потребують медпрацівники - це 8 млр грн",- пише мер Житомира.

Він підкреслив також, що Міносвіти наголосило на тому, що у 2018 році потрібно додатково виділити 6 мільярдів гривень." Це дозволить забезпечити підвищення заробітної плати освітянам на 25%",- пише Сухомлин.

Житомирський міський голова сподівається, що український парламент у цьому питанні врахує думку Асоціації міст України.

"Тепер м’яч - на полі Бюджетного комітету. Маю надію, що депутати Верховної Ради України дослухаються до зауважень і пропозицій АМУ.Це дасть поштовх розвитку місцевих громад та підсилить успішну реформу децентралізації, яка підтримується Президентом та Прем'єр-міністром України",- написав Сухомлин.

Як повідомляв УНІАН, на думку Сухомлина, запропонований держбюджет-2018 зупинить розвиток громад та місцевого самоврядування."Такого висновку дійшли, обговорюючи з колегами бюджет на наступний рік в рамках Асоціації міст України (АМУ) на ХІІІ Українському муніципальному форумі в Одесі",- зазначав раніше Сухомлин. Також 26 вересня цього року Житомирська міськрада виділила понад 13,9 млн грн на виплату зарплати медикам за вересень місяць, які їм заборгувала держава.