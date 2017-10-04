Нацбанк хоче підтримати гривню: оголосив аукціон з продажу $100 мільйонів

Національний банк України сьогодні, 4 жовтня, оголосив про проведення аукціону з продажу валюти об'ємом до 100 млн дол. США.

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Як повідомляється на сайті НБУ, заявки банків на участь у торгах приймаються до 12:30.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку, за даними НБУ, сьогодні, 4 жовтня, до 10.00 становив 26,8197 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 3 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,71/26,73 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 31,37/31,40 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4541/0,4547 грн/рубль.