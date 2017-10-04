У "Відродженні" розкритикували проект бюджету-2018 та озвучили свої поправки

Уряд планує наповнювати Бюджет-2018 за рахунок зовнішніх запозичень, а не зростання економіки. Сам документ, також, не несе жодних позитивних нововведень для громадян. Про це у Верховній Раді заявив перший заступник голови партії «Відродження», представник України у Венеційській комісії (2013-2017) Володимир Пилипенко, передає прес-служба партії.

За його словами, проект Бюджету містить багато неприємних «сюрпризів» для місцевої влади. Тому основним завданням під час розгляду Бюджету у депутатській групі бачать збереження децентралізації та захист місцевих бюджетів.

«Проект Бюджету на наступний рік містить щонайменше 3 великих загрози для децентралізації та фінансової складової місцевих бюджетів. По-перше, на місцеву владу хочуть перекласти фінансування державних вищих навчальних закладів І—ІІ рівня акредитації. А це – 426 коледжів та технікумів по всій країні, які з 2018 року уряд пропонує утримувати коштом місцевих бюджетів. Ми із цим категорично не згодні, та вважаємо, що наразі досить проводити експерименти над освітою в Україні. Якщо Уряд передає на місця додаткові повноваження, вони мають бути підкріплені відповідним фінансуванням. Ми про це неодноразово заявляли! Проблема друга – Міністерство фінансів взагалі не передбачило в бюджеті на наступний рік фінансування 25 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), і ми цю проблему пропонуємо своїми поправками вирішити», – повідомив Володимир Пилипенко.

Ще однією загрозою децентралізації у «Відродженні» назвали непрозорий розподіл коштів на місця за низкою державних програм. Загальна сума фінансування яких перевищує 25 млрд. грн.

«Фінансування ряду державних програм у сферах медицини, освіти та будівництва доріг у містах та селах, а це понад 25 млрд. гривень, будуть залежати виключно від рішень керівництва області. Тобто, виходить, що кошти на благоустрій дворів у місті або ж ремонт сільського ФАПу необхідно буде спочатку погоджувати у керівника ОДА. Ми вважаємо такий підхід прихованою централізацією, тим більше для таких соціально важливих для місцевих громад сфер як медицина, освіта чи будівництво доріг. І своїми поправками до Держбюджету цю норму пропонуємо змінити, фінансувати ці витрати напряму до місцевих бюджетів», – додав перший заступник голови партії «Відродження»

Інші поправки групи, за його словами, стосуються підвищення соціальних гарантій громадян, зокрема підвищення прожиткового мінімуму з 2018 року до рівня 3050 гривень на місяць, збільшення фінансування на лікування важкохворих українців, запровадження програм підтримки українських фермерів та інші зміни.