Гройсман прокоментував ухвалення пенсійної реформи

Депутати, які 3 жовтня не підтримали ухвалену парламентською більшістю пенсійну реформу, показали свою «примітивність, неспроможність і нездатність приймати державні рішення».

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«Я не розумію всіх тих, хто вчора не голосував за пенсійну реформу. Я розумію 288 народних депутатів, які подбали про те, що напрацьована нами реформа стала реальністю. Як дивитимуться людям у вічі політики і політикани, які замість того, щоб наступити на горло своїм популістським амбіціям і підтримати рішення, яке поліпшить життя людей, не змогли цього зробити (підтримати реформу - УНІАН), показавши свою примітивність, неспроможність і нездатність приймати державні рішення», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, ухвалена реформа є збалансованим рішенням, яке дасть змогу поліпшити якість життя пенсіонерів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 3 жовтня прийняла закон про пенсійну реформу, який вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн з жовтня.