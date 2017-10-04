Надходження до зведеного бюджету України зросли майже на третину

Надходження до зведеного бюджету України в січні-вересні 2017 року становили 605,8 млрд грн, що на 135,6 млрд грн, або на 28,8%, вище показника за аналогічний період 2016 року.

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Згідно з повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби України, з початку року до державного бюджету надійшло 420,8 млрд грн, до місцевих бюджетів - 120 млрд грн.

ДФС зазначила, що надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету в січні-вересні 2017 року становили 461 млрд грн, індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 103,7%.

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України за 2016 рік становили 758,3 млрд грн, що на 171,2 млрд грн, або на 30%, більше показника за 2015 рік.