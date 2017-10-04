Гривня продовжує опускатися

У середу, 4 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,79/26,81 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 31,49/31,52 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4606/0,4617 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 26,8161 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 298 угод на суму 159,66 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 3 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,71/26,73 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,37/31,40 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4541/0,4547 грн/рубль.