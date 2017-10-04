Реформа на ділі: частина пенсіонерів отримає підвищені пенсії не в жовтні, а в листопаді

Частина пенсіонерів можуть отримати підвищені пенсії, відповідно до ухваленої Верховною Радою у вівторок, 3 жовтня, пенсійної реформи, не в жовтні, а в листопаді, через необхідність проведення перерахунку, але перерахунок у будь-якому разі буде проведено, починаючи з жовтня, у зв'язку з чим такі пенсіонери отримають відповідні доплати.

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Про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду.

«Пенсіонери отримають підвищені пенсії вже в жовтні... Частина пенсіонерів можуть отримати підвищення в листопаді через необхідність проведення перерахунку, в такому випадку в листопаді будуть доплати. Для пенсіонерів тут нічого нового, вони знайомі з такою практикою», - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 3 жовтня прийняла закон про пенсійну реформу, який вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн з жовтня.

Також Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу України у зв'язку з ухваленням закону про пенсійну реформу. За ухвалення законопроекту №6617 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій» проголосували 255 депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, метою цього закону є уточнення положень щодо видатків, які здійснюються з державного бюджету України, а також щодо покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Закон про пенсійну реформу набуде чинності після його підписання президентом й офіційної публікації.