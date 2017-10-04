Рада ратифікувала угоду про захист інвестицій між Україною та Хорватією

Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Хорватія про взаємний захист інвестицій.

За ухвалення відповідного Закону "Про ратифікацію Угоди між урядом України і урядом Республіки Хорватія про сприяння та взаємний захист інвестицій" проголосували 238 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Читайте такожУкраїна продемонструє безпрецедентне в Європі економічне зростання - Гройсман

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов повідомив, доповідаючи по законопроекту, що угода дозволить удосконалити ведення інвестиційної діяльності між країнами.

"Проектом закону передбачається ратифікувати додатковий протокол з українсько-хорватської інвестиційної угоди. Зміни спрямовані, по-перше, на удосконалення положення про надання режиму найбільшого сприяння в частині поширення преференцій до інвестицій та інвесторам на підставі будь-якої міжнародної угоди. По-друге, на розширення способів урегулювання інвестиційних спорів – додана можливість звернення інвестора в національні суди та арбітражні установи. Також вводиться можливість застосування заходів в інтересах країн, включаючи митні, економічні та валютні обмеження. А також вводяться обмеження на поширення дії угоди на інвесторів, які не мають громадянства однієї з двох сторін", - підкреслив він.

Також Нефедов зазначив, що дія угоди не поширюється на територію Автономної Республіки Крим, Севастополь та окремі райони Донецької і Луганської областей.

"Під час ратифікації додаткового протоколу пропонується висловити заяву української сторони про незастосування положень відповідної Угоди до територій Автономної Республіки Крим, Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей (до відновлення юрисдикції над ними) з метою інформування потенційних інвесторів Республіки Хорватія та уникнення можливих інвестиційних позовів, пов'язаних з інвестуванням у зазначені території", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем підписав угоду між урядом України і урядом Республіки Хорватія про сприяння та взаємний захист інвестицій.