Гройсман анонсував "мотивуючі" закони, які допоможуть подвоїти зростання економіки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на ухвалення цієї осені парламентом у співпраці з президентом «мотивуючих» законів, які зможуть подвоїти зростання економіки.

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Про це очільник уряду заявив на засіданні уряду в середу.

«Ми маємо зростання ВВП, але ми можемо його подвоїти шляхом ухвалення правильних економічних рішень. Я розраховую на те, що вже цієї осені ми разом з парламентом і президентом ухвалимо ряд мотивуючих законів, які забезпечать відповідне економічне зростання», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, слідом за підвищенням соцстандартів і пенсійною реформою, яка вже в жовтні дасть змогу підвищити пенсії на 200-1000 грн, економічне зростання дасть змогу збільшити доходи громадян.

«Зростання економіки дасть змогу громадянам відчути впевненість у завтрашньому дні», - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%. За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, у 2018 році - на рівні 3,2%, у 2019 році - на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 - на 3,2%, в 2019 - на 3,5%. Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%.