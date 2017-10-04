Розенко назвав можливі терміни введення накопичувальної пенсійної системи

Накопичувальна пенсійна система може бути запроваджена в Україні з 2019 року і не передбачатиме додаткового податкового тиску на громадян і бізнес.

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Про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду в середу.

"Влада мала запроваджувати накопичувальну систему в 2006-2007 роках, але це постійно відкладався із-за політичних рішень. Я впевнений, що ми не допустимо перенесення термінів впровадження накопичувальної системи, і вона буде запроваджена з 1 січня 2019 року, як це визначила Верховна Рада. Це і буде остаточна пенсійна реформа", - сказав Розенко.

За словами віце-прем'єра, через зволікання із запровадженням накопичувальної пенсійної системи Україна втратила близько 100 млрд грн інвестиційного ресурсу.

"Ми втратили до 100 мільярдів гривень інвестиційного ресурсу, який дозволив би нам більш спокійно пережити кризу 2008 року, і 2014-2015 років. Та ж Польща сформувала резерв, у них в накопичувальному пенсійному фонді 120 млрд євро, які можуть бути вкладені в економіку. У різних країнах по-різному, але на 60-65% пенсійне забезпечення може становити солідарна система, 30% - накопичувальна, 5% - добровільне пенсійне страхування в недержавних фондах", - зазначив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що уряд розробило дорожню карту, яка дозволить після прийняття реформи солідарної системи перейти до формування накопичувальної системи. За його словами, реформа солідарної системи дозволить сформувати бездефіцитний бюджет за рахунок деталізації економіки.

Верховна Рада 3 жовтня прийняла закон про пенсійну реформу, який вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерам на суму від 200 до 1000 гривень з жовтня.