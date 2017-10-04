Гройсман: кредит Світового банку на реєстр одержувачів соцдопомоги використано неефективно

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав неефективне використання кредиту в обсязі 56 мільйонів доларів, взятого урядом у Світового банку в 2006-2013 роки на створення реєстру одержувачів соціальної допомоги і субсидій, який так і не був створений, "серйозним питанням" для правоохоронних органів.

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Про це голова уряду заявив у ході засідання уряду в середу.

"Мова йде про те, що у Світового банку в 2006-2013 роках взяли кредит на 56 мільйонів доларів для створення реєстру отримувачів субсидій та соціальної допомоги. Реєстр так і не був створений. Це серйозне питання для правоохоронних органів", - сказав Гройсман.