"Не всі зрозуміли": НБУ хоче збільшити термін докапіталізації невеликих банків

Національний банк України планує переглянути графік обов'язкової докапіталізації невеликих банків і розтягнути його на більш значний термін. Про це в ході засідання парламентського комітету з питань фінансової і банківської діяльності повідомила заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

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"Сьогодні вранці ми обговорювали доцільність збільшення капіталу до 300 мільйонів гривень наступного року, враховуючи непогана якість портфелів, істотне скорочення балансів... Ми схиляємося до того, щоб переглянути графік докапіталізації та графік збільшення відсунути на перспективу", - сказала Рожкова.

Вона нагадала, що, за вимогами НБУ, банки станом на 11 липня мали збільшити капітал до 200 мільйонів гривень.

"На сьогоднішній день ще 6 банків не здійснили докапіталізацію до 200 мільйонів гривень, і ми продовжуємо з ними працювати. На жаль, деякі банки продовжують використовувати схеми штучного збільшення капіталу, схеми штучного поліпшення кредитного портфеля. Нам здавалося, що за 2,5 роки зрозуміли, що це не працюючі механізми, але, напевно, не все зрозуміли", - сказала заступник голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

Верховна Рада 23 березня прийняла, а президент України Петро Порошенко 26 квітня підписав Закон "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків", який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, щоб продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.