МВФ та Світовий банк не матимуть зауважень до пенсійної реформи - Розенко

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вважає, що в основних кредиторів України - Міжнародного валютного фонду і Світового банку не буде серйозних зауважень до прийнятої Верховною Радою 3 жовтня пенсійну реформу. Про це він повідомив журналістам після засідання уряду в середу.

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"Я думаю, що в МВФ та СБ оцінять рішучість проведення реформи. Я думаю, що ані МВФ, ані в СБ не буде серйозних зауважень до прийнятої реформу", - сказав Розенко.

За словами віце-прем'єра, прийнята реформа дозволить збалансувати солідарну пенсійну систему і перейти до впровадження накопичувальної.

Як повідомляв УНІАН, раніше Світовий банк заявляв, що законопроект про пенсійну реформу був сильно змінений після його прийняття в першому читанні, і ці зміни викликають занепокоєння не тільки у Всесвітнього банку, але та в Міжнародного валютного фонду. Ані МВФ, ані СБ ще не прокоментували прийняту Верховною Радою 3 жовтня пенсійну реформу.

Прийняття пенсійної реформи є однією з умов ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу кредиту, поряд з вимогами прискорити приватизацію та показати реальні результати в боротьбі з корупцією.