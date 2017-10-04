Долар та євро дорожчають: Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2680,8805 (4 жовтня – 2670,4193)

100 EUR – 3159,9538 (4 жовтня – 3138,5438)

10 RUR – 4,6396 (4 жовтня – 4,6091)

Читайте також"Не всі зрозуміли": НБУ хоче збільшити термін докапіталізації невеликих банків

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,79/26,81 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,53/31,55 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4541/0,4547 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8088 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 620 угод на суму 417 мільйонів доларів.