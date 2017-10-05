Ми домовилися з НБУ про зменшення суми статутного капіталу для малих і середніх банків - Рибалка

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні домовився с Національним банком про зменшення суми статутного капіталу для банків 2 і 3 категорії з 500 млн. гривень до 200 млн. грн. Про це за результатами засідання повідомив голова фінансового комітету Сергій Рибалка.

«Після величезних зусиль нашого комітету, ми нарешті домовилися з НБУ про зміни в графіку збільшення статутного капіталу малих і середніх банків. До 15 жовтня цього року вони разом із ринком повинні підготувати новий план. Треба дати малому і середньому бізнесу, а також банкам в тому числі, можливість працювати. Адже там теж працюють люди і сплачують податки до держбюджету», – наголосив голова фінансового комітету.

За його словами, малий і середній бізнес – це та ланка, на якій тримаються всі розвинені країни Європи і Сполучені Штати. «В складний економічний період саме ці банки показали прибуток. В них також є позичальники. І ми повинні зробити все, щоб бізнес працював», – підкреслив Рибалка.

«В свою чергу, ми з колегами по комітету підготуємо законопроект, в якому пропишемо чіткі умови докапіталізації і обсяг статутного капіталу. Необхідно дати жити і розвиватися малому і середньому бізнесу в Україні!», – заявив Рибалка.