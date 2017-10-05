"Таврійські горизонти" відкривають можливість Херсонщині стати українською Каліфорнією

Вже десятий рік поспіль 29-30 вересня у місті Нова Каховка проходить Міжнародний інвестиційний форум "Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток", який працює як постійний бізнес-майданчик для ділових кіл з усього світу.

Читайте такожВ Україні запустили національний туристичний інтернет-портал

Завдяки обласній владі, яка виступила організатором Форуму, "Таврійські горизонти" цього року зібрали близько 750 гостей, серед яких були присутні іноземні торгові представництва, інвестори і бізнесмени, дипломати і державні посадовці, представники міжнародних організацій та ЄС з понад 25 країн. Як зазначив голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв: "Ми змінили концепцію Форуму з офіційно-формального формату до ефективного бізнес-майданчика, і це подіяло. На Форумі присутні саме ті інвестори, які повірили в розвиток Херсонщини".

Цього року концепція заходу була присвячена перспективам розвитку "зеленої економіки" в Україні, а також тим можливостям, які відкриваються саме на Херсонщині для втілення "зелених проектів". Тренд "Еко" прослідковувався не тільки в програмі Форуму, а й в оформленні, в промовах спікерів і при спілкуванні його учасників.

Враховуючи мету й поставлені завдання цьогорічного Форуму, організатори представили увазі гостей 5 актуальних панельних дискусій стосовно співпраці з інституціями розвитку в рамках процесу децентралізації, впровадження "зелених" технологій розвитку транспортно-логістичної інфраструктури та відновлення річкового судноплавства, виробництва електроенергії за рахунок відновлювальних джерел, агропромислового комплексу, а також розвитку туристичної індустрії.

Адже Херсонщина – унікальна територія для туризму, відпочинку, оздоровлення та рекреації. І справжнє багатство області - це виняткові природні ресурси: вихід до Дніпра та двох морів, єдина в Європі природна пустеля, найбільший у світі рукотворний ліс, унікальні горні ландшафти посеред степу, понад 70 родовищ цілющих мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей, ропи соляних озер та ще багато інших. Надзвичайний та Повноважний Посол Канади Роман Ващук з цього приводу зазначив: "Канадські інвестори зацікавлені у сфері туризму, який постійно розвивається на Херсонщині, а також у сфері плодоовочевої переробки. Наразі область має стати магнітом у туристичній сфері, і почати із залучення саме внутрішнього туриста з України. Впевнений, що Херсонська область має шанси стати українською Каліфорнією".

Крім того, Херсонська область – край з великим потенціалом природних і трудових ресурсів та потужним народногосподарським потенціалом. Саме тому на Форумі окремо обговорили питання глибокої переробки с/г продукції, яка є однією з пріоритетних галузей в аграрному секторі економіки області

Результатом Міжнародного інвестиційного форуму "Таврійські горизонти" стало підписання 11 меморандумів про співпрацю між обласною владою та представниками міжнародного і вітчизняного бізнесу, владними структурами Білорусі, Канади, Південної Кореї, Швеції, Казахстану, Таджикистану, Італії, Норвегії, Нідерландів, Палестини, Румунії, Узбекистану, Китаю, Польщі, Білорусі, Туреччини, Нідерландів, Єгипту, Італії та інших.

Області вдалося досягти певних успіхів з пріоритетних напрямків розвитку у виробництві відновлювальної енергетики, розбудові транспортно-логістичної галузі, створенні курортно-туристичної бази міжнародного рівня, розвитку промисловості й інновацій та інших.

Михайло Тітарчук, почесний гість Форуму, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України відзначив ефективні результати роботи минулорічного Форуму та перспективи розвитку економіки регіону: "Херсонщина – унікальна. Минулого року у відновлювальні джерела енергії регіону інвестовано чималі кошти (80 миллионов долларов США), але потрібно визначитися з пріоритетами. Для Херсонщини – це перетворення сировинного типу економіки на технологічно-інноваційний, а також подальша розбудова сучасної інфраструктури. В області початок вже закладено".

Загалом впродовж Форуму "Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток" обласна влада створила всі можливості, щоб учасники обговорили нагальні питання та сформували необхідне підґрунтя для подальшого ділового економічного та інвестиційного співробітництва на території Херсонської області.