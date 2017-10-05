Міжнародні резерви України зросли до $18,6 мільярда

Міжнародні резерви України на 1 жовтня склали 18,638 мільярда доларів, що на 602 мільйони доларів, або 3,3% вище показника на 1 вересня.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, показник резервів на 20% вище рівня початку року і знову оновив максимум з початку 2014 року.

За інформацією НБУ, зростання резервів обумовлений надходженнями на користь уряду від розміщення єврооблігацій на 1,318 мільярда доларів.

Разом з тим, як зазначив регулятор, з резервів було направлено 165,6 мільйона доларів на валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань на міжбанківському ринку.

Крім того, 521,4 мільйона доларів було направлено на платежі уряду з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу.

Також повідомляється, що обсяг резервів покриває 3,7 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 вересня досягли еквівалента 18,035 мільярда доларів США, що на 16% вище показника на початок року і є максимальним показником з початку 2014 року.

За оновленими прогнозами НБУ, рівень міжнародних резервів складе 20 мільярдів доларів на кінець 2017 року і 27,1 мільярда доларів на кінець 2018 року.