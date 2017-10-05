Президент підпише закон про пенсійну реформу до 9 жовтня - Гройсман

Президент України Петро Порошенко підпише закон про пенсійну реформу, ухвалений Верховною Радою 3 жовтня, до понеділка, 9 жовтня. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на селекторній нараді з питань пенсійної реформи.

Читайте такожРозенко назвав можливі терміни введення накопичувальної пенсійної системи

"Я говорив з президентом. Президент до понеділка підпише закон, що дасть нам можливість почати з наступного тижня виплату пенсій українським пенсіонерам. Зараз законопроект знаходиться у парламенті, його підпише голова Верховної Ради, і далі він піде на підпис до президента. Ми маємо його максимально швидко впровадити в життя", - сказав Гройсман.

При цьому голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний, який був присутній на нараді, підкреслив, що пенсіонери, для яких встановлений термін нарахування пенсій за жовтень прийде раніше, ніж вступ закону в силу після підпису президента і офіційної публікації, отримають пенсії у старому обсязі, а додаткову доплату за жовтень отримають в листопаді. Разом з тим пенсіонери, яким пенсії будуть нараховані після вступу закону в силу, відразу ж отримають виплати у підвищеному розмірі.

"Всі органи Пенсійного фонду готові до оперативного перерахунку та нарахування пенсій у відповідності з реформою", - сказав Зарудний.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше закликав парламент прийняти пенсійну реформу до кінця вересня, проте Верховна Рада прийняла її тільки 3 жовтня. Пенсійна реформа запроваджує вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерам на суму від 200 до 1000 гривень з жовтня.

Також Верховна Рада України у зв'язку з прийняттям закону про пенсійну реформу внесла зміни до Бюджетного кодексу України з метою уточнення положень щодо видатків, які здійснюються з державного бюджету України, а також покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Закон про пенсійну реформу набуде чинності після підписання його президентом та офіційної публікації.