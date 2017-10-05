НБУ повідомив, скільки ще банків потребують докапіталізації

Діагностика невеликих банків, проведена Національним банком України, виявила чотири фінустанови, які потребують докапіталізації на загальну суму 143,1 мільйона гривень. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

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"За результатами діагностичного обстеження невеликих банків тільки чотири потребують докапіталізації на загальну суму 143,1 мільйона гривень. Причому один з чотирьох банків вже прийняв рішення про припинення банківської діяльності (необхідна сума докапіталізації - 12 мільйонів гривень)", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, на початок 2017 року з 96 діючих банків статутний капітал з урахуванням внесків у 37 банків був менше, ніж 200 мільйонів гривень. За 2017 з цих 37 банків: п'ять - виведені з ринку, з одним - погоджено припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, 25 - докапитализировались до мінімально необхідного рівня; шість - не виконали вимоги щодо докапіталізації у повному обсязі і з ними триває робота.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України планує переглянути графік обов'язкової докапіталізації невеликих банків і розтягнути його на більш значний термін.

Національний банк України постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

Верховна Рада 23 березня прийняла, а президент України Петро Порошенко 26 квітня підписав Закон "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків", який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, щоб продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.