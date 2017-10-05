НБУ спростив банківські перекази валюти за кордон

Національний банк України спростив для банків аналіз операцій клієнтів - юридичних та фізичних осіб – при купівлі ними і перерахування за кордон валюти.

Як повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №98, яка набирає чинності з 5 жовтня, клієнтам більше не потрібно представляти в банк скан-копії документів для аналізу своїх операцій.

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Зокрема, тепер не вимагається надання виписок та копій документів-підстав для операцій, крім рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору.

Також більше не потрібні висновки по кожному договору, анкети клієнтів та інші документи про вжиті банком заходи для перевірки інформації про фінансові операції.

"Скасування вимоги надавати скан-копії документів звільнить значні матеріальні і технічні ресурси банківських установ та буде сприяти ефективному, ризик-орієнтованого підходу банків до здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів", - вважають в НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк оприлюднив для громадського обговорення пропозиції щодо законодавчих змін, необхідних для впровадження ліберальної моделі валютного регулювання в країні, які після обговорення будуть передані на розгляд Національної ради реформ.

За інформацією регулятора, низка кроків з лібералізації валютного регулювання можлива одразу після вступу в силу нового Закону "Про валюту", однак повна лібералізація можлива лише після запровадження в Україні ефективного податкового законодавства.

На даний час на ринку продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів та одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень в день.