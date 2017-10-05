НБУ рятує гривню: продав банкам більше $15 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 5 жовтня, продав банкам 15,5 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 26,7710 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 16,2 мільйона доларів.

Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, до 13:30 встановився на рівні 26,8119 гривні/долар.

Як повідомляв УНІАН, підвищений попит на валюту на міжбанківському валютному ринку України з кінця серпня 2017 року змусив НБУ після майже двомісячної перерви виходити з інтервенціями, в ході яких регулятор у вересні витратив на підтримку гривні близько 166 мільйонів доларів.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 гривень/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США був зафіксований в лютому 2015 року і склав 30,01 гривні/долар.