Голова Житомирської ОДА Гундич виділив 4 мільйона резервних коштів для допомоги Бердичівському району

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич підписав розпорядження про виділення 4 млн грн резервних коштів для населення Бердичівського району, постраждалого від аномального граду 22 вересня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, йдеться про розпорядження «Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету», який Гундич підписав сьогодні, 5 жовтня.

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Кошти виділяються у зв’язку із надзвичайною ситуацією у Бердичівському районі для подолання наслідків аномального граду.

«Виділити кошти з резервного фонду обласного бюджету у сумі 4 млн грн, у тому числі: міському бюджету м. Бердичева – 2,5 млн грн, районному бюджету Бердичівського району – 1,5 млн грн на надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям м. Бердичева та Бердичівського району для придбання будівельних матеріалів», – йдеться у документі.

Це дасть змогу придбати 40 тис. листів шиферу у додаток до виділених раніше 10 тис. листів.

Нагадаємо, що у Бердичівському районі бригади перекривали пошкоджені градом 22 вересня дахи будинків. Першочергово дахи ремонтували у соціальних закладах та житлових будинках одиноких людей похилого віку, малозабезпечених сімей, які самостійно цього зробити не могли.