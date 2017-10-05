Бухгалтерський облік в Україні переводять на стандарти Євросоюзу

Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому закон про приведення бухгалтерського обліку в Україні до стандартів Європейського Союзу.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (щодо удосконалення деяких положень)» проголосували 253 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, пропонується привести норми Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" у відповідність до законодавства Європейського Союзу, зокрема з положеннями Директиви ЄС №2013/34/ЄС, і вдосконалити порядок застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності.

«Законопроектом пропонується ввести нові терміни, зокрема «витрати», «доходи», «звітний період», «звіт про платежі на користь держави» в частині суб'єктів, які подають цей звіт, «звіт про управління», «власний капітал», «таксономія фінансової звітності» і «підприємства, що представляють суспільний інтерес», «чистий дохід від реалізації продукції», - йдеться в документі.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується уточнити період здачі проміжної фінансової звітності з метою забезпечення однозначності у визначенні періоду.

Також, з урахуванням положень Директиви ЄС №2013/34/ЄС, проектом пропонується звільнити мікро- і малі підприємства від надання звіту про управління.

Пропонується уточнити вимоги щодо складання фінансової звітності за міжнародними стандартами підприємствами, що становлять суспільний інтерес, і підприємствами, що займаються видобутком корисних копалин загальнодержавного значення.

Також, законом передбачено удосконалити порядок надання та оприлюднення фінансової звітності, передбачивши її подання підприємствами, що застосовують МСФЗ, в єдиному електронному форматі, а також зобов'язавши підприємства надавати копії фінансової звітності за запитом юридичних і фізичних осіб відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації».

Як повідомляв УНІАН, 22 червня 2017 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (№4646-д). За це рішення проголосували 245 народних депутатів.